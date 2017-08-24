Президент Азербайджана: «Несмотря на то, что Агдам находится под оккупацией, его представители покорили Европу»

2017-08-24 18:11 | www.apa.az | 3

«Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Карабах» соревнуется и будет соревноваться со всемирно известными спортивными командами. Новости всех иностранных СМИ ведут передачи об азербайджанском клубе «Карабах». Победа футбольного клуба «Карабах» является важном событием в пропаганде нашей страны».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на встрече с членами футбольного клуба «Карабах» сказал президент Ильхам Алиев.

Президент отметил, что таким образом весь мир в очередной раз убедился, что Карабах - азербаййджанская земля: «Несмотря на то, что Агдам находится под оккупацией, его представители покорили Европу. Это еще раз показывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией. Мы живем на своей земле, желаем освобождения от оккупации наших земель. Каждая победа и успех в любой сфере еще больше приближает этот день. Бои в апреле прошлого года показали, что Азербайджан в любой момент может восстановить свою территориальную целостность. Сегодня наш военный потенциал позволяет нам полностью контролировать ситуацию в зоне боевых действий, диктовать свою волю. В спорте так же. Наши спортсмены дарят нам радость. Это историческая победа. Она вошла в историю. Очень справедливо, что именно «Карабах» завоевал эту победу. Уверен, что и в групповом этапе вы успешно будете представлять нашу страну».