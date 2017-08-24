В Баку задержан автохулиган – ВИДЕО

2017-08-24 15:05 | www.oxu.az | 2

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции (УГДП) Управления полиции города Баку (УПГБ) задержали еще одного водителя, не подчинившегося законным требованиям полиции «остановиться», что квалифицируется ка автохулиганство. Его действия создали угрозу для жизни других участников дорожного движения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 23 августа на Внешней кольцевой дороге в Ясамальском районе дорожная полиция в связи с тем, что в конструкцию транспортного средства были внесены изменения, потребовала остановиться автомобилю марки «ВАЗ-2107» с государственными регистрационным знаком 07-BF-711, за рулем которого находился гражданин Сеймур Ганифаев.



Однако водитель не подчинился требованию правоохранителей, началась погоня. Несмотря на многочисленные призывы полицейских, водитель демонстративно нарушал общественный порядок, чем проявил неуважение к общественности, совершил автохулиганство, сопровождающееся различными нарушениями правил дорожного движения.

В результате принятых мер автохулигана удалось остановить на территории поселка Локбатан посредством создания искусственной пробки.

Постановлением Ясамальского районного суда С.Ганифаев признан виновным в совершении нарушений, предусмотренных статьями 342.2.3, 327.3 и 511.1 Кодекса АР об административных проступках. Согласно статье 34.3 упомянутого Кодекса, он подвергнут административному аресту сроком на 15 суток с ограничением на 1 год права управлять транспортными средствами.