В ООН призвали к гуманитарной паузе в Раке

2017-08-24 16:58 | www.trend.az | 3

ООН призвала к гуманитарной паузе, чтобы позволить 20 тысячам мирных жителей выйти из сирийского города Ракка, организация также призвала международную коалицию во главе с США обезопасить людей от ударов, заявил в четверг в ходе брифинга советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн, передает РИА Новости

"Настало время подумать о возможностях, о паузах…, которые позволили бы упростить выход мирным жителям из города, учитывая то, что боевики террористической группировки "Исламское государство делают все возможное, чтобы использовать их в качестве живых щитов", - заявил Эгеланн.

Во вторник сирийское агентство SANA сообщило о гибели 78 мирных граждан в Ракке за сутки из-за ударов ВВС коалиции. В Пентагоне заявили, что будут изучать сообщения, а в ООН в свою очередь назвали сообщения неподтвержденными.

По официальным данным коалиции, во вторник в районе Ракки было нанесено 14 авиаударов, целью которых стали 13 тактических подразделений ИГ, огневые позиции, штаб, командный пункт и инженерное оборудование боевиков.