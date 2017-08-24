Хиллари Клинтон назвала Трампа гадом

2017-08-24 15:20 | www.oxu.az | 2

«Президент США Дональд Трамп — запугивающий женщин гад».

Как передает Oxu.Az, об этом заявила политик-демократ Хиллари Клинтон, аудиофрагмент ее новой книги What Happened («Что случилось») был представлен в эфире телепрограммы Morning Joe на телеканале MSNBC.

«Шли вторые президентские дебаты, и Дональд Трамп постоянно оказывался позади меня. За два дня до этого мир услышал, как он хвастался приставанием к женщинам. Теперь мы были на одной маленькой сцене, и куда бы я ни пошла, он следовал за мной, не сводил с меня глаз, строил рожи. Было очень некомфортно, он буквально дышал мне в спину. У меня были мурашки», - озвучила написанные ею строки сама Клинтон.

«Это был один из тех моментов, когда хочется поставить жизнь на паузу и спросить окружающих: «Ну, что же делать? Остаться спокойной, улыбаться и делать вид, что он не вторгается в твое личное пространство? Или обернуться, посмотреть ему прямо в глаза и сказать громко и четко: «Отвали, гад. Уйди от меня. Я знаю, ты любишь пугать женщин, но меня не запугаешь, так что проваливай»», - закончила она.

Н.О.