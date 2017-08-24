Иракская армия ликвидировала более 300 боевиков ИГ

2017-08-24 15:29 | www.oxu.az | 2

Иракская армия ликвидировала более 300 боевиков «Исламского государства» и освободила 31 квартал города Талль-Афар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель вооруженных сил Ирака генерал Яхъя Расул.

Операция в Талль-Афаре началась 20 августа, по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади. Ранее иракские военные и шиитские ополченцы уже освободили ряд деревень вблизи города. Штурм центра Талль-Афара ведется с нескольких направлений.

«Убиты 302 боевика, освобожден 31 район Талль-Афара», - заявил Расул на совместной пресс-конференции с Райаном Диланом - представителем международной военной коалиции во главе с США.

«В Талль-Афаре не более двух тысяч боевиков ИГ, в основном иностранцев. У боевиков в городе нет иного выбора - или сдаться, или погибнуть», - заявил Расул.

Он отметил, что конкретных временных сроков окончания операции нет, но что она не продлится долго.

В свою очередь Диллон заявил, что битва за Мосул и Талль-Афар является «одной из крупнейших и важнейших со времен Второй мировой войны».

Н.О.