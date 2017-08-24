Названа ТОП-10 автомобилей будущего

2017-08-24 17:13 | www.trend.az | 3

В преддверии мотор-шоу, который произойдет Франкфурте, эксперты составили ТОП-10 автомобилей, которые ждут с дебютом до 2020 года, передает ИА Nation News.

Уточняется, что в этом рейтинге порядок расстановки машин практически не важен, ведь каждая из них долгожданная для автолюбителей.

На первой строчке ТОП-10 стоит Ford Bronco. Второе место у экстремального 650-сильного Acura NSX Type R. Суперкар будет гибридным, его оснастят новым аэродинамическим обвесом.

Третья позиция в ТОП-10 за компактным Mercedes-Benz A-Class, который ждет обновления в 2018 году. На четвертой строчке рейтинга отмечен гиперкар Mercedes-Benz Project One. Замкнул пятерку лидеров Toyota Supra, над возрождением которой работают японцы в тандеме с инженерами BMW.

На шестой строчке в ТОП-10 заявлен электрокар Nissan Leaf следующего поколения. Кстати, его дебют состоится через несколько недель. Седьмое место у Bentley Continental GT.

На восьмую позицию ТОП-10 эксперты разместили гиперкар Aston Martin Valkyrie, который представят в течении двух лет. Девятое место занял полностью электрический SUV BMW i5. Замкнул ТОП-10 пикап Tesla.