СМИ назвали самых высокооплачиваемых актеров телевидения

2017-08-24 17:17 | www.trend.az | 3

Рейтинг в категории "Драма" возглавил Роберт Де Ниро. Как сообщает Independent, выйти на первое место актеру позволили 775 тыс. долларов за серию, которые он получил за роль в новом сериале для Amazon.

На втором месте – Марк Хэрмон, звезда "Морской полиции". Его гонорар составляет около 525 тыс. долларов.

Топ-3 замыкает сразу несколько актеров сериала "Игры престолов". Эмилия Кларк, Николай Костер-Вальдау, Питер Динклэйдж, Кит Харингтон и Лина Хиди получают, как оказалось, по 500 тыс. долларов за серию.

Куда серьезнее гонорары в категории "Комедия". Уже традиционно в ней лидируют звезды "Теории большого взрыва". Так, Джиму Парсонсу и Кейли Куоко платят по 900 тыс. долларов за эпизод.

За ними следует Дуэйн Джонсон, который получает по 650 тыс. долларов за каждую серию "Футболистов".