Названа сумма внешнего госдолга Азербайджана

2017-08-24 18:30 | www.apa.az | 2

Названа сумма внешнего госдолга Азербайджана.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на сообщение Минфина, внешний государственный долг Азербайджана на 1 июля текущего года составил 7 172,6 млн. долларов (12 208,5 млн. манатов), соотношение внешнего госдолга к ВВП - 18,9%.

Средства, в основном привлеченные по линии международных финансовых институтов, были направлены на инфраструктурные проекты и размещение ценных бумаг на международных финансовых рынках.