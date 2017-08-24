Автомобиль экс-президента Польши Валенсы попал в ДТП

2017-08-24 18:34 | www.apa.az | 2

Автомобиль экс-президента Польши Валенсы попал в ДТП.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», экс-президент Польши Лех Валенса попал в ДТП с автомобилем Бюро охраны правительства (BOR).

Происшествие случилось в Гданьске на перекрестке улиц Войска польского и Шопена: легковой «Сitroen» столкнулся с автомобилем, в котором ехал экс-президент.

Отмечается, что лимузином BOR управлял офицер Бюро охраны. Автомобиль ехал без включенных спецсигналов.



Полицейские, прибывшие на место, установили, что вину за ДТП несет водитель «Сitroen». Ему был выписан штраф.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. Валенса пешком пошел к расположенной рядом своей квартире.

BOR подтвердил в «Twitter», что «во время проезда автомобиля Бюро охраны правительства на территории поморского воеводства произошло столкновение с участием автомобиля гражданского назначения». Однако BOR не упоминает в сообщении, что в автомобиле был Валенса.