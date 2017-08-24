Азербайджанский интернет-провайдер столкнулся с проблемами
2017-08-24 15:34 | www.oxu.az | 2
Крупнейший провайдер беспроводного интернета в стране Sazz переживает большие проблемы.
Как передает Oxu.Az, об этом абоненты сообщили Qafqazinfo.
По словам абонентов, они уже два дня не могут воспользоваться интернетом. В офисе им сообщили, что все подключенные к сети модемы сгорели:
«Нам не смогли объяснить причину произошедшего. Сказали, что это могло произойти в результате хакерской атаки. Новые модемы абоненты должны купить сами. Нам не говорят, когда решится эта проблема. Не все могут позволить себе покупку нового модема. Если эта проблема возникла в компании, то они сами должны ее решать».
В компании подтвердили наличие проблемы, но сказали, что она наблюдается только у части пользователей:
«Наши технические специалисты проводят соответствующие работы. Пока нам неизвестно, когда проблема будет решена».