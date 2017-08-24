Узбекистан просит арестовать имущество Гульнары Каримовой в России

2017-08-24 15:44 | www.oxu.az | 4

Генпрокуратура России рассматривает запрос Узбекистана об аресте недвижимости по делу старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе российского надзорного ведомства.

«В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Каримовой Г., в котором содержится просьба о наложении ареста на объекты ее недвижимого имущества. Запрос находится на рассмотрении. По сообщению узбекской стороны, информация, содержащаяся в данном запросе, является конфиденциальной», - говорится в ответе пресс-службы надзорного ведомства на запрос РИА Новости.

Н.О.