Президент Ильхам Алиев: В истории футбола Азербайджана открыта новая страница

2017-08-24 17:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В истории футбола Азербайджана открыта новая страница, сказал в четверг, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами футбольного клуба "Карабах".

"Вчера была открыта новая страница в истории футбола нашей страны. Футбольный клуб "Карабах" вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. От всего сердца поздравляю всех вас по случаю этой исторической победы. Вы подарили азербайджанскому народу радость победы. В напряженной борьбе вы еще раз продемонстрировали, что азербайджанский спортсмен, азербайджанский гражданин привязан к своему народу, государству, сильный, профессиональный и достойно представляет нашу страну на международной арене", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эта историческая победа в то же время важна и потому, что эту победу одержала родная и дорогая для всех нас команда "Карабах".

"Команда "Карабах" носит название Карабаха. Команда "Карабах" представляет находящийся под оккупацией город Агдам. Поэтому ваша победа имеет очень большое значение. Это не просто спортивная победа. Это победа нашего государства. Победа азербайджанской молодежи, патриотически настроенных людей. Мы одерживаем победы как на полях сражений, так и на спортивных аренах. Точно так же, как в апреле прошлого года героические азербайджанские военнослужащие, проявив героизм и отвагу, освободили часть наших земель от оккупации. На этих землях сейчас кипит жизнь, граждане вернулись на освобожденные от оккупации земли, теперь живут там, строят, созидают. Теперь на этих землях развевается флаг Азербайджана. И вчера в футболе вы высоко подняли флаг Азербайджана . Уверен, что каждый патриотически настроенный гражданин Азербайджана и миллионы азербайджанцев, проживающих за рубежом, искренне радовались вашей победе, гордились тем, что азербайджанская команда, в особенности команда, носящая название Карабаха, сегодня заняла место среди сильнейших команд мира и Европы", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в то же время эта победа является свидетельством развития футбола в Азербайджане.

"Я очень рад, что футбол, который является самым популярным в мире видом спорта, в Азербайджане развивается. Мы давно ждали этого развития. С нетерпением ждали побед наших футболистов. И я считаю, что сегодня мы являемся свидетелями этого. Потому что как клубы, так и наша национальная сборная команда показывают хорошие результаты, достойную игру, упорство, волю, патриотизм", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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