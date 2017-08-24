В Индии подросток отрезал девушке кисть мечом за отказ идти с ним на свидание – ФОТО

2017-08-24 15:50 | www.oxu.az | 2

В индийском штате Уттар-Прадеш 15-летняя девушка лишилась кисти руки после отказа пойти на свидание с 19-летним Винодом Чуразия.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно данным местной полиции, молодой человек отправился на рынок, где девушка гуляла с братом, взяв с собой меч. Винод долго пытался уговорить школьницу отправиться с ним на свидание. Услышав отказ, он разозлился и отрезал ей кисть. После этого он продолжил наносить девушке ранения. Местные жители бросились на помощь школьнице, и Винода остановили.

15-летнюю девушку госпитализировали в критическом состоянии, она потеряла много крови. Предварительно установлено, что Винод уже несколько месяцев преследовал её. Сейчас полиция ждёт, когда состояние пострадавшей стабилизируется, чтобы она смогла дать показания против злоумышленника.

Н.О.