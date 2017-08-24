В Персидском заливе столкнулись два судна, погибли 20 моряков

2017-08-24 15:57 | www.oxu.az | 2

Не менее 20 иракских моряков погибли в результате столкновения иракского судна с иностранным сухогрузом в водах Персидского залива.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявило министерство транспорта Ирака и управление портами страны.

«Иракское судно «аль-Мисбар» затонуло в канале Хор Абдалла 19 августа в результате столкновения с иностранным сухогрузом Royal Arsenal», - заявило министерство. Канал Хор Абдалла расположен в Персидском заливе между Ираком и Кувейтом.

Пресс-служба управления портами Ирака заявила агентству Ghad, что спасателям удалось спасти 11 человек, из воды извлечено в общей сложности 20 тел моряков.

По данным из открытых ресурсов, сухогруз Royal Arsenal ходит под флагом государства Сент-Винсент и Гренадины, порт приписки – столица Кингстаун. Длина судна – 189 метров, на воду спущено в 1999 году.

Позже власти Ирака заявили, что задержали иностранный сухогруз из-за его столкновения с иракским судном.

И.Ф.