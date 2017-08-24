SOCAR выделила 65 тонн топлива для борьбы с пожарами в Грузии

2017-08-24 17:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Georgia Petroleum ("дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR в Грузии) выделила 65 тонн топлива для борьбы с пожарами в Боржоми-Харагаульском национальном парке, говорится в сообщении SOCAR, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, все дочерние предприятия SOCAR в Грузии присоединились к акции "Спасем леса Боржоми", начатой с целью борьбы с пожарами.

"В частности, SOCAR Georgia Petroleum на борьбу со стихией выделила 45 тонн авиатоплива, 10 тонн бензина и 10 тонн дизтоплива. Коллектив компании также выразил готовность в будущем участвовать в восстановлении лесов, уничтоженных в результате пожаров, на территории два гектара", - говорится в сообщении.

Ранее, согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое было дано на основании обращения правительства Грузии, с целью оказания помощи в тушении пожара в Боржоми–Харагаульском национальном парке, в Грузию была направлена специальная спасательная группа МЧС, оснащенная спасательной противопожарной техникой и оборудованием.

В целом в зону стихийного бедствия было направлено 15 единиц техники МЧС Азербайджана, в частности один вертолет, и 126 человек живой силы, два вертолета ГПС и экипаж из шести человек.

Напомним, что 22 августа один вертолет МЧС со специальным оборудованием и 11 человек личного состава присоединились к операции по тушению пожара.

(Автор: Максим Цурков)

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