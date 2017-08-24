Cостоится внеочередное общее собрание акционеров ВТБ (Азербайджан)

2017-08-24 16:00 | www.oxu.az | 3

21 сентября 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров банка ВТБ (Азербайджан). Собрание пройдет в 11:00 в головном офисе банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи, дом 38.

Для справки:

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.