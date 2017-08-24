В Баку оштрафованы более 350 водителей

2017-08-24 16:12 | www.oxu.az | 4

В Баку усилен надзор над транспортными средствами, не прошедшими техосмотр в соответствии с установленным графиком.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

В.Асадов заявил, что 370 водителей, не совершивших техосмотр своих транспортных средств до 1 августа, привлечены к административной ответственности.

Начальник отдела напомнил, что штраф за управление не прошедшим техосмотр транспортным средством составляет 50 манатов для физических лиц, 100 манатов для должностных лиц и 300 манатов для юридических лиц. Легковые автомобили должны были пройти техосмотр с 1 мая по 31 июля.

Э.А.

