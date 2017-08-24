Президент выделил «Карабаху» 2 миллиона манатов
2017-08-24 16:15 | www.oxu.az | 4
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с выходом футбольного клуба «Карабах» в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА.
Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, из предусмотренного в госбюджете резервного фонда президента Азербайджанской Республики футбольному клубу «Карабах» выделено 2 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.
Н.О.