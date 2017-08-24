Президент выделил «Карабаху» 2 миллиона манатов

2017-08-24 16:15 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с выходом футбольного клуба «Карабах» в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, из предусмотренного в госбюджете резервного фонда президента Азербайджанской Республики футбольному клубу «Карабах» выделено 2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

Н.О.