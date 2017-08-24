«Лаборатория Касперского» сообщила о киберпреступниках

2017-08-24 16:22 | www.oxu.az | 2

Во втором квартале 2017 года в глобальный арсенал киберпреступников вернулись длительные DDoS-атаки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на отчет «Лаборатории Касперского», рекордная продолжительность составила 277 часов, что на 131% больше, чем в первом квартале (120 часов), и почти достигает рекорда второго квартала 2016 года (291 час).

«Однако возросшая длительность стала не единственной отличительной чертой DDoS за отчетный период. Во втором квартале 2017 года были зафиксированы атаки по целям из 86 стран мира, что на 14 больше, чем в предыдущем квартале, и на 16 - чем во втором квартале прошлого года. Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством зафиксированных DDoS-атак, заняв шестое место. Кроме России, в мировой топ-10 вошли Китай, Южная Корея, США, Гонконг, Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада и Франция. Среди наиболее заметных жертв DDoS-атак во втором квартале оказались сайты влиятельных французских газет Le Monde и Figaro, катарское новостное агентство Al Jazeera, а также серверы Skype», - говорится в информации.

Еще одна тенденция, которую отмечают аналитики «Лаборатории Касперского», это все чаще использование DDoS-атак для вымогательства: «Такой подход получил название Ransom DDoS, или RDoS. Злоумышленники посылают компании-жертве сообщение с требованием выкупа, который может составлять от 5 до 200 биткоинов. В случае неуплаты они обещают организовать DDoS-атаку на критически важный онлайн-ресурс жертвы. Сообщения зачастую сопровождаются кратковременными атаками в качестве демонстрации силы. Так, в конце июня группа, называющая себя Armada Collective, потребовала около 315 тысяч долларов у семи южнокорейских банков за обещание, что она не нарушит работу их онлайн-сервисов».

Иногда для получения денег преступникам даже не обязательно проводить атаку. Злоумышленники рассылают сообщения с угрозой организации DDoS-атаки и требованиями выкупа большому количеству компаний без оглядки на специфику их работы. Эксперты предупреждают, что организации, идущие на поводу у вымогателей, могут создать себе определенную репутацию и спровоцировать атаки других групп злоумышленников.