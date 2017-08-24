Moody`s понизило корпоративный рейтинг SOCAR

2017-08-24 16:29 | www.oxu.az | 2

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service в четверг понизило корпоративный семейный рейтинг компании SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) до Ba2 с Ba1. Прогноз по рейтингам компании – «стабильный».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс Азербайджан, об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Агентство также понизило рейтинг вероятности дефолта компании до Ba2-PD с Ba1-PD, рейтинг приоритетных необеспеченных бумаг компании – до Ba2 с Ba1. Кроме того, Moody`s ухудшило базовую кредитную оценку SOCAR до b1 с ba3.

Таким образом, агентство завершило пересмотр рейтингов компании, начатый 23 мая текущего года.

Агентство отмечает, что корпоративный семейный рейтинг SOCAR на уровне Ba2 учитывает ключевую роль компании в национальной экономике Азербайджана, готовность правительства оказать финансовую поддержку компании, прогноз по стабильной добыче нефти и газа SOCAR в 2017-18 годах, надежный профиль ликвидности, подкрепленный значительными остатками денежных средств и удобным сроком погашения долга.

Ранее агентство Moody`s 18 августа снизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана до «Ва2» с «Ba1».