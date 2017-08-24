«Карабах» опередил «Милан»

2017-08-24 16:35 | www.oxu.az | 3

После окончания плей-офф Лиги чемпионов обнародован клубный рейтинг-лист УЕФА.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, в списке отражены результаты последних 5 сезонов, есть и представители Азербайджана.

Лучшим представителем нашей страны является «Карабах». Агдамский клуб, отстранивший от борьбы датский «Копенгаген» увеличил свой рейтинг до 18,500.

Речь идёт о рейтинге, накопленном по новому методу подсчёта. До лета 2018-го года рейтинг клубов будет подсчитываться по старому, а после этого по новому принципу. Но результаты нынешнего сезона будут использованы в последующие годы. Поэтому и нынешний рейтинг подсчитывается по новому методу. Правда, некоторые источники всё ещё производят подсчёт по старому методу.

Однако при подсчёте по новому методу агдамская команда с 18,500 очками занимает 67-ое место в Европе. «Карабах», занимавший неделю назад 75-ую строчку совершил рывок на 8 строчек.

Подопечные Гурбана Гурбанова опередили «Бетис», «Реал Сосьедад», БАТЭ, «Трабзонспор», «Янг Бойз», «Милан», загребское «Динамо» и «Слован».

Отметим, что из других азербайджанских клубов «Габала» (5,250 очков) обосновалась на 173-ем, «Нефтчи», «Кяпяз», «Хазар Лянкяран», «Интер» и «Зиря» (все – 3,725) на 241-ом месте.