Новшество от WhatsApp – ФОТО

2017-08-24 16:42 | www.oxu.az | 2

Отныне в Whatsapp можно будет обновлять статус, выбирая цвет фона и шрифт для текста.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, в мессенджере появилась возможность склеивать фотографии и видео, также можно будет оставлять ссылки прямо в тексте сообщения.

Помимо этого, разработчики добавили в WhatsApp несколько советов по использованию функции «Статус». Они касаются настроек конфиденциальности, которые устанавливают, кто может видеть ваш статус. Можно выбрать один из трех вариантов: статус доступен всем моим контактам; всем, кроме…; только для некоторых контактов. Также можно отслеживать, кто из знакомых просмотрел ваши обновления. Узнать это можно, нажав на счетчик просмотров под статусом.

Пока что обновление с цветными статусами не доступно в России, но, скорее всего, через некоторое время оно доберется и до нас. Причин для территориального ограничения функции нет. Возможно, WhatsApp работают над кириллическими шрифтами для статусов.