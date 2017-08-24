Астан Шахвердиев: Победа «Карабаха» меня не интересует

2017-08-24 16:52 | www.oxu.az | 3

Депутат Астан Шахвердиев прокомментировал попадание футбольного клуба «Карабах» в групповой этап Лиги Чемпионов.

Как передает Oxu.Az, в интервью корреспонденту A24.az депутат заявил, что не интересуются «Карабахом».

«Я смотрел этот матч по московскому каналу. Там очень хорошо отозвались о клубе. Отрадно, что ФК «Карабах» попал в групповой этап Лиги чемпионов. Это победа всего Азербайджана. Но как футбольный клуб «Карабах» меня не интересует. Мы тогда будем радоваться сильно, когда вернутся эти наши земли. Вот это уже будет праздник».

Отметим, что ФК «Карабах» впервые в истории азербайджанского футбола получил путевку в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА.

Э.А.

