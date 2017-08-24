Учёные доказали существование жизни на Марсе

2017-08-24 16:58 | www.oxu.az | 2

Повышенное содержание ряда химических элементов может свидетельствовать о наличии форм жизни.

Как передает Oxu.Az, исследование, опубликованное в журнале Journal of Geophysical Research: Planets подтверждает догадки учёных относительно обитаемости Марса.

В частности, исследователи отмечают повышенное содержание цинка и германия в некоторых районах Марса. Этим химические элементы были обнаружены анализатором марсохода Curiosity. По мнению исследователей, повышенное содержание цинка и германия является признаком высокой температурной активности на поверхности Красной планеты.

Максимальная концентрация цинка и германия в грунтовых породах отмечена учёными в районе кратера Гейла. Уровень содержания цинка и германия в этом районе почти в 100 раз превышает показатели в остальных частях планеты.

Н.О.