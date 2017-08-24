Футболисты «Карабаха» преподнесли подарок Ильхаму Алиеву – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-24 17:00 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял игроков футбольного клуба «Карабах».

Как передает Oxu.Az, президент клуба Тахир Гезаль от имени команды вручил главе государства подарок на память.



Ильхаму Алиеву подарили футболку клуба под десятым номером.

15:38

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа встретился с игроками футбольного клуба «Карабах».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Э.А.

