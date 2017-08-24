"Азеркосмос" предоставил Грузии спутниковые снимки лесного пожара

2017-08-24 19:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева об оказании помощи Грузии в борьбе с лесными пожарами в Боржоми-Харагульском заповеднике Агентству по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии были переданы изображения территории стихийного бедствия, снятые спутником Azersky, находящемся в управлении "Азеркосмос", говорится в сообщении ОАО, распространенном в четверг.

Изображения высокого разрешения были переданы азербайджанским государством Грузии в оперативном порядке. На основе этих изображений была проведена точная оценка территории распространения пожара и объема нанесенного ущерба. Космический мониторинг бедствия продолжается.

Как отмечает "Азеркосмос", любая точка Земли ежедневно наблюдается спутником Azersky в оперативном порядке и высоком разрешении.

Ранее по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое было дано на основании обращения правительства Грузии, с целью оказания помощи в тушении пожара в Боржоми–Харагаульском национальном парке в Грузию была направлена специальная спасательная группа МЧС, оснащенная спасательной противопожарной техникой и оборудованием.

В целом в зону стихийного бедствия были направлены 15 единиц техники МЧС Азербайджана, в частности один вертолет, и 126 человек живой силы, два вертолета ГПС и экипаж из шести человек.

Напомним, что 22 августа один вертолет МЧС со специальным оборудованием и 11 человек личного состава присоединились к операции по тушению пожара.

(Автор: Максим Цурков)