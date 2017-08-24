В центре Киева произошел взрыв, пострадали двое – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-24 17:05 | www.oxu.az | 2

В столице Украины Киеве недалеко от Кабинета министров на улице Грушевского произошел взрыв.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Report cо ссылкой на украинские СМИ.

В отделе коммуникации полиции Киева заявили, что в результате мужчина и женщина получили телесные повреждения.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины получила информацию о готовящихся провокациях и даже о терактах в День независимости, который отмечается 24 августа.

И.Ф.