В центре Киева произошел взрыв, пострадали двое – ВИДЕО + ФОТО
2017-08-24 17:05 | www.oxu.az | 2
В столице Украины Киеве недалеко от Кабинета министров на улице Грушевского произошел взрыв.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Report cо ссылкой на украинские СМИ.
В отделе коммуникации полиции Киева заявили, что в результате мужчина и женщина получили телесные повреждения.
На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.
Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины получила информацию о готовящихся провокациях и даже о терактах в День независимости, который отмечается 24 августа.
И.Ф.