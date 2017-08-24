Президент Ильхам Алиев: В истории футбола Азербайджана открыта новая страница (Версия 3)

2017-08-24 19:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В истории футбола Азербайджана открыта новая страница, сказал в четверг, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами футбольного клуба "Карабах".

"Вчера была открыта новая страница в истории футбола нашей страны. Футбольный клуб "Карабах" вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. От всего сердца поздравляю всех вас по случаю этой исторической победы. Вы подарили азербайджанскому народу радость победы. В напряженной борьбе вы еще раз продемонстрировали, что азербайджанский спортсмен, азербайджанский гражданин привязан к своему народу, государству, сильный, профессиональный и достойно представляет нашу страну на международной арене", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эта историческая победа в то же время важна и потому, что эту победу одержала родная и дорогая для всех нас команда "Карабах".

"Команда "Карабах" носит название Карабаха. Команда "Карабах" представляет находящийся под оккупацией город Агдам. Поэтому ваша победа имеет очень большое значение. Это не просто спортивная победа. Это победа нашего государства. Победа азербайджанской молодежи, патриотически настроенных людей. Мы одерживаем победы как на полях сражений, так и на спортивных аренах. Точно так же, как в апреле прошлого года героические азербайджанские военнослужащие, проявив героизм и отвагу, освободили часть наших земель от оккупации. На этих землях сейчас кипит жизнь, граждане вернулись на освобожденные от оккупации земли, теперь живут там, строят, созидают. Теперь на этих землях развевается флаг Азербайджана. И вчера в футболе вы высоко подняли флаг Азербайджана . Уверен, что каждый патриотически настроенный гражданин Азербайджана и миллионы азербайджанцев, проживающих за рубежом, искренне радовались вашей победе, гордились тем, что азербайджанская команда, в особенности команда, носящая название Карабаха, сегодня заняла место среди сильнейших команд мира и Европы", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в то же время эта победа является свидетельством развития футбола в Азербайджане.

"Я очень рад, что футбол, который является самым популярным в мире видом спорта, в Азербайджане развивается. Мы давно ждали этого развития. С нетерпением ждали побед наших футболистов. И я считаю, что сегодня мы являемся свидетелями этого. Потому что как клубы, так и наша национальная сборная команда показывают хорошие результаты, достойную игру, упорство, волю, патриотизм. Поэтому я считаю, что футбол нашей страны в будущем будет еще более стремительно развиваться, как клубы, так и сборная команда будут достойно представлять нашу страну. Конечно же, эта победа является результатом работы, проделанной в нашей стране в области спорта в последние годы. Потому что спорт в Азербайджане - государственная политика, сегодня Азербайджан известен в мире как спортивная держава. Как на Чемпионатах Европы и мира, так и на Олимпийских играх наши спортсмены показывают высокие результаты. Проведенные в Баку в 2015 году Европейские и в этом году Исламские игры еще раз продемонстрировали силу азербайджанских спортсменов. В командном зачете на Европейских играх мы были удостоены второго, а на Играх исламской солидарности – первого места. Это историческая победа. В то же время в прошлом году на летних Олимпийских играх в Рио азербайджанские спортсмены завоевали 18 медалей и заняли по числу медалей 14-е место в мировом масштабе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что это - историческое достижение для молодого независимого государства.

"Я очень рад, что в Азербайджане также развивается такой самый популярный, самый известный вид спорта, как футбол. Создаются новые стадионы, наш исторический стадион имени Тофига Бахрамова несколько лет назад был капитально отремонтирован. Был построен новый Олимпийский стадион, являющийся одним из самых красивых в мире и вмещающий около 70 тысяч зрителей. Строятся другие стадионы, а также стадионы, спортивные сооружения в районах. Потому что развитие спорта, конечно же, связано с наличием спортивной инфраструктуры. В этом направлении как в регионах, так и в Баку создана самая современная спортивная инфраструктура. Уверен, что после этой победы еще более увеличится поток детей в футбольные секции, увеличится число желающих стать футболистами, число желающих быть похожими на вас, и, конечно же, это возлагает на вас дополнительную ответственность. Потому что теперь в Азербайджане, можно сказать, нет никого, кто бы вас не знал. Внимание к вам повысится, и я уверен, что точно так же, как вы до сегодняшнего дня достойно вели себя в спорте и в быту, вы и в будущем будете примером для молодежи, молодых спортсменов", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства также отметил, что вчерашняя победа не случайна.

"Вы шли к этой победе вот уже много лет. Вы несколько раз становились чемпионами на внутреннем чемпионате, а также столько лет участвовали в групповом этапе Лиги Европы. Я помню предыдущую встречу с вами. Тогда вы были лишены победы из-за несправедливости судьи. Я также помню - и тогда это отметил, - что, несмотря на несправедливость, вы повели себя достойно, сдержанно. Справедливость восторжествовала. В этой напряженной, открытой и справедливой борьбе вы доказали, что азербайджанский футбол развивается и может одерживать большие победы. Поэтому ваша победа естественна и справедлива. В связи с этим я в первую очередь хочу поздравить руководство клуба, в частности руководителя клуба Тахира Гёзеля. Я знаю, что Тахир подходит к этому вопросу с большой любовью, от всего сердца, и сегодня, может, больше всех радуется именно Тахир. Поздравляю тебя, всех твоих помощников. Поздравляю специалистов. Поздравляю главного тренера команды Гурбана Гурбанова. Гурбан Гурбанов зарекомендовал себя в футболе и как футболист, и как тренер, а также как профессионал, компетентный, патриотически настроенный человек. В то же время – наверное, и зрители со мной согласятся – Гурбан Гурбанов ведет себя очень достойно во время игр. Уверен, что его поведение, уверенность и сдержанность придают дополнительную силу футболистам. Конечно же, я хочу поздравить футболистов. Потому что эту победу одержали футболисты. Чтобы стать футболистом, спортсменом, необходимы большой труд, самоотверженность. К сожалению, футболисты с юных лет сталкиваются с травмами, переносят операции. Это трудная работа, трудная профессия. Также футболисты показали, что они способны одерживать большие победы", - сказал глава государства.

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