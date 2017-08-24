Полицейские в Дании запретили уличному музыканту плохо петь Wonderwall

2017-08-24 17:12 | www.oxu.az | 3

Сотрудники полиции города Ольборг, Дания, запретили уличному музыканту исполнять композицию Wonderwall группы Oasis, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.

Причиной послужило то, что певец играл «очень плохо и шумно», пишет The Independent.

«Он пел совсем не так, как Лиам Галлахер (основатель и бывший вокалист Oasis — прим. «Ленты.ру»)», - заявили в полиции.

Певец устроил концерт на пешеходной улице в центре города и привлек к себе внимание правоохранительных органов. «Патруль провел с музыкантом беседу и отправил его домой. То, что вы умеете играть Wonderwall, не значит, что вы должны это делать», - отметили в пресс-службе полиции.

Группа Oasis, появившаяся в 1991 году, была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный коллектив в Великобритании в период с 1995 по 2005 год. Коллектив распался в 2009-м. Песня Wonderwall вошла во второй альбом группы (What's the Story) Morning Glory? (1995) и принесла Oasis популярность в США и Австралии.

И.Ф.