В России мужчина 24 раза ударил подругу жены ножом за «уроки жизни»

2017-08-24 17:19 | www.oxu.az | 3

Житель Воронежской области во время застолья 24 раза ударил ножом гостью - подругу своей жены. Причиной стало то, что женщина стала «учить его жизни», передает Oxu.Az со ссылкой на рен.тв.

Как сообщает региональный СК, инцидент произошел 21 августа в доме по улице Молодежной в селе Новогремяченское.

«Во время распития спиртного между ним и гостьей возникла ссора из-за того, что она стала учить его жизни, говорила, как ему стоит общаться со своей супругой. Недовольный таким поведением женщины, он взял на кухне нож и, вернувшись в комнату, нанес «обидчице» не менее 24 ударов ножом в область шеи и левой руки», - говорится в сообщении.

57-летний подозреваемый задержан. Обстоятельства ЧП уточняются.

И.Ф.