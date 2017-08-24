В ООН призвали к гуманитарной паузе в Ракке

2017-08-24 17:26 | www.oxu.az | 3

ООН призвала к гуманитарной паузе, чтобы позволить 20 тысячам мирных жителей выйти из сирийского города Ракка, организация также призвала международную коалицию во главе с США обезопасить людей от ударов.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил в четверг в ходе брифинга советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

«Настало время подумать о возможностях, о паузах…, которые позволили бы упростить выход мирным жителям (из города — ред.), учитывая то, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) делают все возможное, чтобы использовать их в качестве живых щитов», - заявил Эгеланн.

Во вторник сирийское агентство SANA сообщило о гибели 78 мирных граждан в Ракке за сутки из-за ударов ВВС коалиции. В Пентагоне заявили, что будут изучать сообщения, а в ООН в свою очередь назвали сообщения неподтвержденными.

По официальным данным коалиции, во вторник в районе Ракки было нанесено 14 авиаударов, целью которых стали 13 тактических подразделений ИГ, огневые позиции, штаб, командный пункт и инженерное оборудование боевиков.

Н.О.