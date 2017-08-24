Ильхам Алиев: В истории азербайджанского футбола открыта новая страница - ФОТО

2017-08-24 17:34 | www.oxu.az | 4

«В истории азербайджанского футбола открыта новая страница».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня на встрече с игроками футбольного клуба «Карабах».

«Вчера в истории отечественного футбола была открыта новая страница. Футбольный клуб «Карабах» завоевал путевку в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА. От всей души поздравляю вас с этим историческим событием. Вы подарили радость победы азербайджанскому народу», - сказал президент.

Н.О.

