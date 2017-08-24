В Персидском заливе столкнулись два судна, погибли 20 моряков

2017-08-24 20:29 | www.apa.az | 2

Не менее 20 иракских моряков погибли в результате столкновения иракского судна с иностранным сухогрузом в водах Персидского залива, заявило министерство транспорта Ирака и управление портами страны, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«Иракское судно «аль-Мисбар» затонуло в канале Хор Абдалла 19 августа в результате столкновения с иностранным сухогрузом Royal Arsenal», — заявило министерство. Канал Хор Абдалла расположен в Персидском заливе между Ираком и Кувейтом.

Пресс-служба управления портами Ирака заявило агентству Ghad, что спасателям удалось спасти 11 человек, из воды извлечено в общей сложности 20 тел моряков. Ведомство рассказало агентству, что длина затонувшего иракского судна составляет 37 метров, предназначено оно для дайвинга.