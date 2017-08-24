Президент Ильхам Алиев: Победа "Карабаха" является также и победой Азербайджанского государства

2017-08-24 20:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Победа "Карабаха" является также и победой Азербайджанского государства, сказал в четверг, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами футбольного клуба "Карабах".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эта историческая победа в то же время важна и потому, что эту победу одержала родная и дорогая для всех нас команда "Карабах".

"Команда "Карабах" носит название Карабаха. Команда "Карабах" представляет находящийся под оккупацией город Агдам. Поэтому ваша победа имеет очень большое значение. Это не просто спортивная победа. Это победа нашего государства. Победа азербайджанской молодежи, патриотически настроенных людей. Мы одерживаем победы как на полях сражений, так и на спортивных аренах. Точно так же, как в апреле прошлого года героические азербайджанские военнослужащие, проявив героизм и отвагу, освободили часть наших земель от оккупации. На этих землях сейчас кипит жизнь, граждане вернулись на освобожденные от оккупации земли, теперь живут там, строят, созидают. Теперь на этих землях развевается флаг Азербайджана. И вчера в футболе вы высоко подняли флаг Азербайджана . Уверен, что каждый патриотически настроенный гражданин Азербайджана и миллионы азербайджанцев, проживающих за рубежом, искренне радовались вашей победе, гордились тем, что азербайджанская команда, в особенности команда, носящая название Карабаха, сегодня заняла место среди сильнейших команд мира и Европы", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в то же время эта победа является свидетельством развития футбола в Азербайджане.

"Я очень рад, что футбол, который является самым популярным в мире видом спорта, в Азербайджане развивается. Мы давно ждали этого развития. С нетерпением ждали побед наших футболистов. И я считаю, что сегодня мы являемся свидетелями этого. Потому что как клубы, так и наша национальная сборная команда показывают хорошие результаты, достойную игру, упорство, волю, патриотизм. Поэтому я считаю, что футбол нашей страны в будущем будет еще более стремительно развиваться, как клубы, так и сборная команда будут достойно представлять нашу страну. Конечно же, эта победа является результатом работы, проделанной в нашей стране в области спорта в последние годы. Потому что спорт в Азербайджане - государственная политика, сегодня Азербайджан известен в мире как спортивная держава. Как на Чемпионатах Европы и мира, так и на Олимпийских играх наши спортсмены показывают высокие результаты. Проведенные в Баку в 2015 году Европейские и в этом году Исламские игры еще раз продемонстрировали силу азербайджанских спортсменов. В командном зачете на Европейских играх мы были удостоены второго, а на Играх исламской солидарности – первого места. Это историческая победа. В то же время в прошлом году на летних Олимпийских играх в Рио азербайджанские спортсмены завоевали 18 медалей и заняли по числу медалей 14-е место в мировом масштабе", - сказал Президент Ильхам Алиев.