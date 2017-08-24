Президент Азербайджана: Весь мир видит, что, несмотря на то, что город Агдам оккупирован, его представители покоряют Европу

2017-08-24 20:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Весь мир видит, что, несмотря на то, что город Агдам оккупирован, его представители покоряют Европу, сказал в четверг, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами футбольного клуба "Карабах".

Глава государства отметил, что вчерашняя победа не случайна.

"Вы шли к этой победе вот уже много лет. Вы несколько раз становились чемпионами на внутреннем чемпионате, а также столько лет участвовали в групповом этапе Лиги Европы. Я помню предыдущую встречу с вами. Тогда вы были лишены победы из-за несправедливости судьи. Я также помню - и тогда это отметил, - что, несмотря на несправедливость, вы повели себя достойно, сдержанно. Справедливость восторжествовала. В этой напряженной, открытой и справедливой борьбе вы доказали, что азербайджанский футбол развивается и может одерживать большие победы. Поэтому ваша победа естественна и справедлива", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал, что сегодня футбольный клуб "Карабах" соревнуется, будет соревноваться с ведущими клубами Европы.

"Сейчас во всех зарубежных средствах массовой информации уже выходят новости об азербайджанском клубе "Карабах". Это, конечно, является очень важным событием в пропаганде нашей страны. Снова весь мир видит, что Карабах – это азербайджанская земля. Снова видят, что, несмотря на то, что город Агдам оккупирован, его представители покоряют Европу. Это снова показывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией, и показывает, что мы живем на своей земле и все живем мечтой о том, что наши земли будут освобождены от оккупации. И каждая победа, каждый успех в любой сфере приближают этот день. Апрельские бои прошлого года показали, что Азербайджан в любое время может восстановить свою территориальную целостность, и сегодня военный потенциал позволяет нам контролировать всю ситуацию в зоне боевых действий и диктовать свою волю", - сказал глава государства.