Посольство Азербайджана опровергает новость о теракте в Киеве

2017-08-24 18:00 | www.oxu.az | 4

На сотрудников и автомобили посольства Азербайджана в Украине никто не нападал.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в Украине, комментируя информацию о том, что в автомобиль посольства якобы бросили взрывпакет.

В посольстве подтвердили, что сегодня в Украине был совершен теракт.

«Все сотрудники посольства на работе. С автомобилями проблем не было. Отношения между Украиной и Азербайджаном находятся на высоком уровне. Информация о совершении теракта против нашего посольства не имеет под собой никакой основы», - сказали в посольстве.

Отметим, что согласно распространенной сайтом korrespondent.net информации, в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв. В дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В то же время в соцсетях пишут о теракте.

«Только что на улице Грушевского был «теракт». Бросали взрывпакеты по машине азербайджанского посольства ... Не докинули. Пострадала женщина и парень, которые шли рядом», - пишет в Facebook Виталий Грузинов.

Э.А.

