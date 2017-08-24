Иран получит от Южной Кореи восемь миллиардов

2017-08-24 18:20 | www.oxu.az | 3

Глава Центробанка Ирана Валиулла Сейф сообщил о предстоящем подписании контракта с Южной Кореей, предполагающего выдачу Тегерану кредита в размере восьми миллиардов евро, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Korea Eximbank предоставит Центробанку Ирана кредитную линию на восемь миллиардов евро, и завтра эта сделка будет подписана. Достичь этого удалось благодаря усилиям Агентства иностранных инвестиций, Центрального банка и банковской системы», - заявил Сейф в мессенджере Telegram.

По словам Сейфа, такие долгосрочные финансовые контракты важны не только для реализации проектов и создания рабочих мест. Они «демонстрируют готовность устанавливать долгосрочные банковские отношения и являются признаком высокого доверия к финансовым системам двух стран», - объяснил он.

И.Ф.