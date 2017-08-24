Определились соперники «Карабах»а в групповом этапе Лиги чемпионов

2017-08-24 20:54 | www.apa.az | 2

Стали известны соперники «Карабах»а в групповом этапе Лиги чемпионов

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Как передает АПА, 32 команды были поделены на 8 групп. Азербайджанская команда впервые представлена в групповом этапе Лиги чемпионов.

Пятикратный чемпион Азербайджана ФК «Карабах» продолжит борьбу в группе С.

Соперники «Карабах»а - Челси (Англия), Атлетико (Испания) и Рома (Италия).

Результаты жеребьевки:

Группа А: Бенфика (Португалия), Манчестер Юнайтед (Англия), Базель (Швейцария), ЦСКА (Россия)

Группа В: Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Андерлехт (Бельгия), Селтик (Шотландия)

Группа D: Ювентус (Италия), Барселона (Испания), Олимпиакос (Греция), Спортинг (Португалия)

Группа E: Спартак (Москва, Россия), Севилья (Испания), Ливерпуль (Англия), Марибор (Словения)

Группа F: Шахтер (Украина), Манчестер Сити (Англия), Наполи (Италия), Фейеноорд (Голландия)

Группа G: Монако (Франция), Порту (Португалия), Бешикташ (Турция), Лейпциг (Германия)

Группа H: Реал (Мадрид, Испания), Боруссия (Дортмунд, Германия), Тоттенхэм Хотспур (Англия), АПОЭЛ (Кипр)