Страны ЕС отменили усиленный погранконтроль

2017-08-24 18:30 | www.oxu.az | 2

Представитель Еврокомиссии Тове Эрнст заявила, что пять стран ЕС приняли решение не продлевать на полгода чрезвычайные меры контроля на границах внутри Шенгенской зоны в целях борьбы с нелегальной миграцией, передает Oxu.Az со ссылкой на Rosbalt.

По ее словам, речь идет об Австрии, Германии, Дании и Швеции, а также о Норвегии.

«Это окончательные сроки продления», - заявила Эрнст.

Разрешение о продлении контроля было выдано этим странам в апреле исполнительной коллегией ЕС. Вместе с тем, им было рекомендовано в течение шести месяцев постепенно отменить временный контроль, введенный в 2015 году в связи с небывалым наплывом мигрантов.

Н.О.