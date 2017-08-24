Колонну тараканов, спасающихся от тайфуна, сняли на видео

2017-08-24 18:40 | www.oxu.az | 2

В Интернете опубликовано снятое предположительно в Макао видео, на которое попали несколько сотен тараканов, пытающихся спастись от обрушившегося на регион тайфуна.

Как передает Oxu.Az, видео было размещено в «Фейсбуке» 22 августа и за прошедшее время получило более 500 тысяч просмотров.

На записи, выложенной в группе @100most, видно, как насекомые перемещаются колонной по парапету набережной в пасмурную погоду. Место, откуда двигались тараканы, как и конечный пункт их движения, остались неизвестными.

Тайфун «Хато», который обрушился на южный Китай в последние дни, уже унес жизни 12 человек, а более 270 получили ранения различной степени тяжести. В Макао погибли 8 человек и еще 153 были госпитализированы.

Стихийное бедствие привело к серьезным нарушениям в транспортной системе региона, повреждениям зданий, мостов и морских портов, а также к обрыву ЛЭП. По предварительным данным, только в Гонконге ущерб от тайфуна «Хато» превысил миллиард долларов США.

Н.О.