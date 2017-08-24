Опредились соперники "Карабаха" по групповому этапу Лиги Чемпионов УЕФА

2017-08-24 20:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Футбольный клуб "Карабах" в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА 2017/2018 сыграет в квартете C с лондонским "Челси", мадридским "Атлетико" и итальянской "Ромой".

Состав групп:

Группа A: "Бенфика" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Базель" (Швейцария), ЦСКА (Россия)

Группа B: "Бавария" (Германия), "ПСЖ" (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия).

Группа C: "Челси" (Англия), "Атлетико Мадрид" (Испания), "Рома" (Италия), "Карабах" (Азербайджан).

Группа D: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Спортинг" (Португалия).

Группа E: "Спартак" (Россия), "Севилья" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Марибор" (Словения).

Группа F: "Шахтер" (Украина), "Манчестер Сити" (Англия), "Наполи" (Италия), "Фейенорд" (Голландия).

Группа G: "Монако" (Франция), "Порту" (Португалия), "Бешикташ" (Турция), "Ред Булл Лейпциг" (Германия).

Группа H: "Реал Мадрид" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), АПОЭЛ (Кипр).