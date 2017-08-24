Утвержден новый состав межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией

2017-08-24 20:53 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «Об утверждении нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией со стороны Азербайджана» от 4 июля 2006 года.

Согласно изменениям, состав совместной межправительственной комиссии, утвержденной частью первой распоряжения, дается в следующей редакции:

«Председатель комиссии Aртур Раси-заде - премьер-министр Азербайджана заместитель председателя комиссии Шахин Mустафаев - министр экономики Азербайджана члены комиссии: Самир Шарифов - министр финансов Азербайджана Рамин Гулузаде - министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Гусейнгулу Багиров - министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Абульфас Гараев - министр культуры и туризма Азербайджана Mикаил Джаббаров - министр образования Азербайджана Xалаф Халафов - заместитель министра иностранных дел Азербайджана Aйдын Алиев - председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Назим Ибрагимов - председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Рамиз Гасанов - председатель Государственного комитета Азербайджана по стандартизации, метрологии и патентам Гудрет Гурбанов - начальник Государственной морской администрации Азербайджана Эльчин Гулиев - начальник Государственной пограничной службы Азербайджана Ровнаг Абдуллаев - президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Джавид Гурбанов - председатель ЗАО «Aзербайджанские железные дороги» Дурсун Гасанов - чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии».

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить грузинской стороне соответствующее уведомление об изменениях, внесенных в распоряжение.