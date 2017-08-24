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Утвержден новый состав межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией

2017-08-24 20:53 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «Об утверждении нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией со стороны Азербайджана» от 4 июля 2006 года.

Согласно изменениям, состав совместной межправительственной комиссии, утвержденной частью первой распоряжения, дается в следующей редакции:

«Председатель комиссии

Aртур Раси-заде

-

премьер-министр Азербайджана

заместитель председателя комиссии

Шахин Mустафаев

-

министр экономики Азербайджана

члены комиссии:

Самир Шарифов

-

министр финансов Азербайджана

Рамин Гулузаде

-

министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

Гусейнгулу Багиров

-

министр экологии и природных ресурсов Азербайджана

Абульфас Гараев

-

министр культуры и туризма Азербайджана

Mикаил Джаббаров

-

министр образования Азербайджана

Xалаф Халафов

-

заместитель министра иностранных дел Азербайджана

Aйдын Алиев

-

председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана

Назим Ибрагимов

-

председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой

Рамиз Гасанов

-

председатель Государственного комитета Азербайджана по стандартизации, метрологии и патентам

Гудрет Гурбанов

-

начальник Государственной морской администрации Азербайджана

Эльчин Гулиев

-

начальник Государственной пограничной службы Азербайджана

Ровнаг Абдуллаев

-

президент Государственной нефтяной компании Азербайджана

Джавид Гурбанов

-

председатель ЗАО «Aзербайджанские железные дороги»

Дурсун Гасанов

-

чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии».

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить грузинской стороне соответствующее уведомление об изменениях, внесенных в распоряжение.

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