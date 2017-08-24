Утвержден новый состав межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией

2017-08-24 20:53 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «Об утверждении нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией со стороны Азербайджана» от 4 июля 2006 года.
Согласно изменениям, состав совместной межправительственной комиссии, утвержденной частью первой распоряжения, дается в следующей редакции:
|
«Председатель комиссии
|
Aртур Раси-заде
|
-
|
премьер-министр Азербайджана
|
заместитель председателя комиссии
|
Шахин Mустафаев
|
-
|
министр экономики Азербайджана
|
члены комиссии:
|
Самир Шарифов
|
-
|
министр финансов Азербайджана
|
Рамин Гулузаде
|
-
|
министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
|
Гусейнгулу Багиров
|
-
|
министр экологии и природных ресурсов Азербайджана
|
Абульфас Гараев
|
-
|
министр культуры и туризма Азербайджана
|
Mикаил Джаббаров
|
-
|
министр образования Азербайджана
|
Xалаф Халафов
|
-
|
заместитель министра иностранных дел Азербайджана
|
Aйдын Алиев
|
-
|
председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана
|
Назим Ибрагимов
|
-
|
председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой
|
Рамиз Гасанов
|
-
|
председатель Государственного комитета Азербайджана по стандартизации, метрологии и патентам
|
Гудрет Гурбанов
|
-
|
начальник Государственной морской администрации Азербайджана
|
Эльчин Гулиев
|
-
|
начальник Государственной пограничной службы Азербайджана
|
Ровнаг Абдуллаев
|
-
|
президент Государственной нефтяной компании Азербайджана
|
Джавид Гурбанов
|
-
|
председатель ЗАО «Aзербайджанские железные дороги»
|
Дурсун Гасанов
|
-
|
чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии».
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить грузинской стороне соответствующее уведомление об изменениях, внесенных в распоряжение.