Василий Уткин: Мы очень переживали за «Карабах»

2017-08-24 18:48 | www.oxu.az | 1

«К азербайджанцам у меня прекрасное отношение».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил в эксклюзивном интервью российскому бюро агентства Report известный российский спортивный комментатор Василий Уткин.

Он отметил, что смог понаблюдать за большей частью игры «Копенгаген» - «Карабах» и рад результату матча.

«Я в это время находился в эфире радио «Спорт ФМ», где мы комментировали матч ЦСКА – «Янг Бойз». Где-то с 25-ой минуты на один из мониторов нам вывели матч «Карабаха», и я видел, как забивались голы. Мы с коллегой очень переживали за «Карабах», что отразилось в записи и любой желающий может прослушать это в интернете», - сказал В.Уткин.

Комментируя ситуацию вокруг вызвавшего скандал твита про Карабах, комментатор подчеркнул, что по его опыту «некоторые азербайджанские СМИ привыкли искажать высказывания».

«У меня нет отношения к какой-либо территории, к странам, городам и так далее. У меня есть отношение к людям, и к азербайджанцам в этом контексте у меня прекрасное отношение», - сказал он.

По его словам, у него огромное количество подписчиков в соцсетях и он не может реагировать на каждый выпад.

«Мне безразлично, что кто-то на что-то возмущается или обижается. У меня не было намерений кого-то обидеть или оскорбить. Если кому-то кажется, что я нанес оскорбление, пускай обращается в суд. Ведь «оскорбление» - юридическое понятие. А так, интернет - это свободное пространство и каждый имеет право высказаться», - сказал В.Уткин.

И.Ф.