Трамп устроил Обаме «лучшее затмение в истории»

2017-08-24 18:55 | www.oxu.az | 2

Лучшее затмение в истории: Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter фотоколлаж, на котором показано, как президент США затмил своего предшественника Барака Обаму.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vesti.ru, это четыре коллажа, на трех первых на заднем плане виден черно-белый снимок Обамы.

Барак Обама выглядит задумчивым, а глаза его почти закрыты, сообщает «Интерфакс». На переднем плане – затмевающее Обамы цветное изображение улыбающегося Трампа. На четвертом кадре Трамп полностью перекрывает Обаму.

Так создатель коллажа обыграл тему прошедшего несколькими днями ранее первого за 99 лет полного солнечного затмения. Его можно было наблюдать от Западного до Восточного побережья США.

И.Ф.