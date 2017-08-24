WikiLeaks опубликовал документы ЦРУ о слежке за другими спецслужбами США

2017-08-24 19:00 | www.oxu.az | 2

Сайт WikiLeaks опубликовал документы, раскрывающие механизм слежки Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) за другими американскими спецслужбами, передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как следует из текста сообщения, программа носит название ExpressLane. В ее рамках осуществляются операции против Агентства национальной безопасности (АНБ), министерства внутренней безопасности (МВБ) и Федерального бюро расследований (ФБР). Ими занимается Отдел оперативной техники, собирающий биометрические данные, находящиеся в базах соответствующих служб.

Теоретически обмен должен осуществляться на добровольной основе. Однако, как отмечает Wikileaks, ЦРУ использует специализированное программное обеспечение, которое позволяет тайно изымать информацию.

Ключевые компоненты этого ПО — разработка компании Cross Match. Она получила широкую известность после того, как благодаря ее программам удалось идентифицировать ликвидированного спецслужбами США Усаму бен Ладена.

Н.О.