В Британии появилась самая сексуальная преступница

2017-08-24 19:19 | www.oxu.az | 2

Соцсети окрестили женщину, разыскиваемую в Великобритании за попытку ограбления, самой сексуальной преступницей страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, материалы на эту тему разместили на своих сайтах Metro, Mirror, Daily Mail.

Когда опубликованный полицией фоторобот подозреваемой попал в интернет, пользователи не обратили внимание на то, что речь идет о человеке, который, возможно, совершил серьезное преступление, отмечает Metro.

Изображенная на картинке женщина, по мнению сотрудников правоохранительных органов, замешана в попытке ограбления в английском городе Озуэстри 7 июня. Якобы она стояла на обочине дороги, выглядела при этом расстроенной. Около злоумышленницы остановился автомобилист и опустил стекло, чтобы поговорить с ней. Тогда ее сообщник, мужчина, подошел к машине, он открыл дверь с водительской стороны, а она — с пассажирской (их целью был угон автомобиля). Однако в этот момент находившийся за рулем человек смог нажать на педаль газа и уехать.

Подозреваемую описали как стройную белую женщину ростом 1,7 метра со светлыми волосами и европейским акцентом.

Издания подобрали некоторые комментарии пользователей, касающиеся портрета предполагаемой преступницы: «Она может залезть в мою машину в любое время. Такой дрянной девчонке ты уже не поможешь, остается только ее любить», «Это самая привлекательная девушка на фотороботе, которую я когда-либо видел. Самая сексуальная преступница Британии. Определенно».

«Она очень горячая. Пожалуйста, поймайте ее, чтобы я мог получить ее номер», — написал еще один неравнодушный.

Metro указывает, что описания мужчины, участвовавшего в попытке ограбления, нет.

С.Б.

