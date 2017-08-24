Найден засасывавший насмерть дельфин

2017-08-24 20:34 | www.oxu.az | 2

Ученые из Технологического института Нью-Йорка обнаружили новый вид дельфина, существовавший 28-30 миллионов лет назад. Животное, у которого была беззубая пасть, питалось, засасывая рыбу, кальмаров и других мягкотелых беспозвоночных. Статья палеонтологов опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об открытии сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Ископаемое животное, череп которого был найден на дне реки Уондо в Чарлстоне (США), названо Inermorostrum xenops. Морское млекопитающее достигало в длину 1,2 метра, что значительно меньше размеров современных дельфинов-афалин. У него была короткая морда (рыло) с толстыми губами и, возможно, усами. Животное по своему питанию напоминало моржа, а его рацион составляли преимущественно беспозвоночные, обитающие на дне моря.

В одно время с I.xenops жило другое морское млекопитающее — древний кит Coronodon havensteini. По мнению ученых, они охотились на одну и ту же добычу.

По словам специалистов, находка показывает, что во время олигоцена (35-25 миллионов лет назад) и раннего миоцена (25-20 миллионов лет назад) эхолоцирующие млекопитающие в процессе эволюции неоднократно развивали как длинные, так и короткие морды. При этом анатомические особенности отражали их питание и способ охоты. Например, длина рыла современных дельфинов в два раза больше ширины, что является оптимальным для ловли рыбы.

С.Б.

