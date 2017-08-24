Соперники «Карабаха» в Лиге чемпионов – ФОТО

2017-08-24 21:02 | www.oxu.az | 4
В среду, 24-го августа, в Монако прошла жеребьевка группового этапа. По рейтингу Aгдамский клуб находился в 4-й корзине.
Как передает Oxu.Az, в жеребьевке принимали участие известные в прошлом футболисты Франческо Тотти и Андрей Шевченко.
Чемпион Азербайджана попал в группу С вместе с английским «Челси», испанским «Атлетико» и итальянской «Ромой».
Список групп выглядит следующим образом:
Группа А: «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Базель» (Швейцария), ЦСКА (Россия);
Группа B: «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия);
Группа C: «Челси» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Рома» (Италия), «Карабах» (Азербайджан);
Группа D: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Спортинг» (Португалия);
Группа E: «Спартак» (Россия), «Севилья» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения);
Группа F: «Шахтер» (Украина), «Манчестер Сити» (Англия), Наполи (Италия), «Фейенорд» (Нидерланды);
Группа G: «Монако» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бешикташ» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия);
Группа H: «Реал» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), АПОЭЛ (Кипр).
Расписание игр группового этапа:
1-й тур – 12/13 сентября
2-й тур – 26/27 сентября
3-й тур – 17/18 октября
4-й тур – 31 октября/1 ноября
5-й тур – 21/22 ноября
6-й тур – 5/6 декабря