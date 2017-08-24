Соперники «Карабаха» в Лиге чемпионов – ФОТО

2017-08-24 21:02 | www.oxu.az | 4

В среду, 24-го августа, в Монако прошла жеребьевка группового этапа. По рейтингу Aгдамский клуб находился в 4-й корзине.

Как передает Oxu.Az, в жеребьевке принимали участие известные в прошлом футболисты Франческо Тотти и Андрей Шевченко.

Чемпион Азербайджана попал в группу С вместе с английским «Челси», испанским «Атлетико» и итальянской «Ромой».

Список групп выглядит следующим образом:

Группа А: «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Базель» (Швейцария), ЦСКА (Россия);

Группа B: «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия);

Группа C: «Челси» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Рома» (Италия), «Карабах» (Азербайджан);

Группа D: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Спортинг» (Португалия);

Группа E: «Спартак» (Россия), «Севилья» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения);

Группа F: «Шахтер» (Украина), «Манчестер Сити» (Англия), Наполи (Италия), «Фейенорд» (Нидерланды);

Группа G: «Монако» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бешикташ» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия);

Группа H: «Реал» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), АПОЭЛ (Кипр).

Расписание игр группового этапа:

1-й тур – 12/13 сентября

2-й тур – 26/27 сентября

3-й тур – 17/18 октября

4-й тур – 31 октября/1 ноября

5-й тур – 21/22 ноября

6-й тур – 5/6 декабря

С.Б.

