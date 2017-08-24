Роналду признан лучшим игроком сезона

2017-08-24 21:17 | www.oxu.az | 4

УЕФА определил лучших игроков минувшего розыгрыша Лиги чемпионов в каждом из амплуа.

Как передает Oxu.Az, лучшим вратарем прошлого сезона ЛЧ был признан легендарный 39-летний голкипер Старой синьоры Джанлуиджи Буффон – на его счету 12 игр в турнире, из которых 8 ветеран отыграл «на ноль».

Лучшим защитником ЛЧ в прошлом сезоне был признан капитан Реала Серхио Рамос – он провел 11 матчей в розыгрыше, отметившись голом, тремя голевыми передачами, и в сумме проведя на поле более тысячи минут.

Приз лучшему хавбеку прошлого сезона ЛЧ достался лидеру полузащиты Реала Луке Модричу – на его счету 11 игр, 1 ассист и очень сильное выступление в решающих матчах плей-офф.

Наконец, приз лучшему форварду, а заодно и лучшему игроку ЛЧ ожидаемо достался победителю спора бомбардиров – лидеру Сливочных Криштиану Роналду, на счету которого 12 голов в 11 матчах турнира. При этом сразу 8 голов португалец забил в полуфинале и финале ЛЧ.

С.Б.

