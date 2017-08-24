40 человек погибли в результате двух кораблекрушений в Бразилии

2017-08-24 21:55 | www.apa.az | 3

По меньшей мере 41 человек погиб в результате крушений двух пассажирских судов, затонувших в последние двое суток в Бразилии. Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные обнародовал в четверг телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы.

Число жертв первого ЧП, случившегося с пассажирским речным паромом в штате Пара на севере Бразилии во вторник вечером, увеличилось до 19 человек. Судно под названием "Капитан Рибейру" совершало рейс по маршруту Сантарем - Витория-ди-Шингу, когда попало в сильный шторм на реке Шингу. На его борту на момент крушения находилось около 70 человек, преимущественно местных жителей. Полиция начала расследование причин произошедшего и уже выяснила, что судно не имело лицензии на перевозку пассажиров.

Еще 22 человека погибли в четверг в результате крушения другого пассажирского судна в штате Баия на северо-востоке Бразилии. По уточненным данным, на его борту находилось 129 человек. 21 из них удалось спасти. Поиски остальных продолжаются.

ЧП произошло в заливе Тодус-ус-Сантос в четверг около 6:30 утра по местному времени (12:30 мск). Судно, которое следовало по маршруту Мар-Гранди - Салвадор, перевернулось через полчаса после отправления. Сейчас движение пассажирских паромов в этом районе приостановлено, проводится спасательная операция.